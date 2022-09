Prioritetet së pari – Norwichi kujtohet sot për të lajmëruar largimin e Rashicës  

Milot Rashica ka debutuar mbrëmë me fanellën e Galatasaray.

Lojtari kosovar, Milot Rashica vendosi që gjatë kësaj merkatoje të bënte një lëvizje, duke kaluar nga Norwich te Galatasaray.

Mbrëmë, Rashica bëri debutimin e tij me skuadrën turke, përcjell lajmi.net. Kurse, sot, një ditë më vonë, Norwich ka bërë një njoftim.

Norwich City can confirm that Milot Rashica has joined Galatasaray SK on a season-long loan. #NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 12, 2022