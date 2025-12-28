Prioritetet e pritshme të Qeverisë së re të Kosovës sipas analistëve

Lulzim Peci, nga Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave, thotë se prioritet kryesor për Qeverinë e re, që pritet të dalë pas zgjedhjeve të sotme, duhet të jetë riparimi i besueshmërisë me partnerët kryesorë ndërkombëtarë, si: SHBA-ja, BE-ja dhe NATO-ja. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai thekson nevojën për një…

Lajme

28/12/2025 14:43

Lulzim Peci, nga Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave, thotë se prioritet kryesor për Qeverinë e re, që pritet të dalë pas zgjedhjeve të sotme, duhet të jetë riparimi i besueshmërisë me partnerët kryesorë ndërkombëtarë, si: SHBA-ja, BE-ja dhe NATO-ja.

Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ai thekson nevojën për një koordinim të disiplinuar, sidomos në fushat e sigurisë dhe dialogut me Serbinë, për të çuar përpara agjendën e Kosovës.

Në anën tjetër, Ilir Deda, ish-deputet, thotë se Qeveria e ardhshme duhet të fillojë menjëherë bashkëpunimin me shtetet e Quint-it për tema të bllokuara, si: anëtarësimi në organizata ndërkombëtare dhe zbatimi i Asociacionit funksional për komunat me shumicë serbe.

Deda gjithashtu rendit si prioritet ndërtimin e një pakete socio-ekonomike për të stimuluar sektorin privat dhe rritjen e të ardhurave për qytetarët.

Artikuj të ngjashëm

December 28, 2025

Dyshohet se bëri presion për ta votuar Listën Serbe, intervistohet nga...

Lajme të fundit

Dyshohet se bëri presion për ta votuar Listën...

Peci tenton të bëhet interesant: Prej mëngjesit në...

​Drenas, flasin qytetarët për procesin zgjedhor

Kandidati i Listës Serbe akuzohet për shkelje të...