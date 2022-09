Prindërit protestojnë për grevën: As me sindikatë, as me Qeveri Me moton “As me Sindikatë, as me Qeveri, veç me Fëmijë”, sot në Gjakovë u mbajt një protestë, organizuar nga prindërit dhe u mbështet edhe nga shoqëria civile dhe disa nxënës të Komunës së Gjakovës. Kështu ka njoftuar një nga organizatoret e kësaj proteste në Gjakovë, Nora Shehu – Bunjaku, e cila ka theksuar se…