Princi i Kembrixhit, Princi William ishte në një vizitë dy-ditore në Zelandën e Re, ku nderoi dhe viktimat e ngjarjes së rëndë të javëve më parë në dy xhami. PRINCI WILLIAM NË CHRISTCHURCH, VIZITË TE BABË E BIJË TË PLAGOSUR

Ai vizitoi në spital 4-vjeçaret Alin Alsati, si dhe babain e saj Wassei, të cilët u plagosën gjatë të shtënave nga një ekstremist i bardhë.

Gjatë vizitës së tij, Princi William u takua gjithashtu me oficerë policie, oficerë mjekësorë të urgjencës dhe mjekë spitalorë në Christchurch dhe lavdëroi punën e tyre.

Ai u takua dhe me kryeministren Jacinda Ardern, e cila tha më parë se vizita e Princit do ta ndihmonte Zelandën e Re. /tesheshi.com/

The Duke of Cambridge meets five year old Alen Alsati, who is recovering in Starship Children’s Hospital in Auckland after being injured in the Christchurch mosques terrorist attack.

Alen woke from a coma earlier this week after suffering critical injuries in the attack. pic.twitter.com/XcNAsIw7xt

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 25, 2019