Princi Harry dhe Meghan kanë “uruar privatisht” Princin William dhe Kate për përvjetorin e 10-të të martesës

Princi Harry dhe Meghan Markle kanë “uruar privatisht” Princin William dhe Kate Middleton për përvjetorin e tyre 10-vjeçar të martesës mes raporteve të tensioneve të vazhdueshme midis vëllezërve, shkruan Independent.

Më 29 Prill 2011, Duka dhe Dukesha e Kembrixhit u martuan në një ceremoni mbretërore në Westminster Abbey, transmeton lajmi.net.

Në festimin e përvjetorit të tyre, çifti sot ndau ​​një video të re që tregon familjen gjatë një shëtitje në plazh me tre fëmijët e tyre, Princ George, Princesha Charlotte dhe Princi Louis.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C

