Princi Charles është ende i zemëruar për intervistën e Princit Harry dhe Meghan me Oprah

Udhëtimi i Princit Harry në shtëpi bëri shumë pak për të rregulluar lidhjet familjare me babanë dhe vëllain e tij, me një vëzhgues mbretëror që pretendonte se Princi Charles është “akoma keq” për intervistën e madhe të djalit të tij me Oprah Winfrey, shkruan Page Six.

“Charles është ende i zemëruar në lidhje me Harryn që për intervistën e madhe dhe nuk do ta falë atë”, thuhet një i brendshëm për Christina Garibaldi të US Weekly, transmeton lajmi.net.

Harry ishte në Mbretërinë e Bashkuar muajin e kaluar për të marrë pjesë në varrimin për gjyshin e tij, Princin Philip, por ai dhe Charles “mezi komunikuan”, thotë Garibaldi.

Burimet i thanë gazetarit babai dhe djali nuk “zgjidhën mosmarrëveshjet e tyre” kur Harry u kthye dhe se dyshja ‘mezi komunikuan’ me njëri-tjetrin.

Pasojat nga intervista e Harry dhe Meghan Markle e kanë bindur Charles “fuqimisht beson se djali i tij nuk e meriton privilegjin e të qenit mbretëror”, thanë burimet Garibaldi, sipas The UK Sun./Lajmi.net/