Princesha e Norvegjisë thotë se është ‘manipuluar dhe mashtruar’ nga Epstein
Princesha e Kurorës së Norvegjisë, Mette-Marit, tha të premten se i vjen keq për miqësinë e saj me ish-sulmuesin seksual Jeffrey Epstein, duke kërkuar të përmbajë një nga skandalet më të mëdha që ka goditur familjen mbretërore të vendit.
Publikimi nga Departamenti i Drejtësisë i miliona dokumenteve të Epstein nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ka shkaktuar tronditje në të gjithë botën, duke zbuluar lidhjet e financierit të turpëruar me njerëz të shquar, përfshirë princeshën e kurorës dhe politikanë të lartë norvegjezë, drejtues biznesi dhe diplomatë.
“U manipulova dhe u mashtrova”, tha Mette-Marit në një intervistë plot lot me transmetuesin publik NRK, e cila u transmetua të premten në mëngjes.“Sigurisht, do të doja të mos e kisha takuar kurrë”, tha ajo për Epsteinin.