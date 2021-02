Me këtë model të ri do të luhen ndeshjet e ardhshme, duke filluar nga kjo mes Wolves dhe Leeds United, shkruan lajmi.net.

Brendi i cili e ka krijuar këtë top është Nikë, me të cilën Premierliga ka lidhje të mira.

Në anën tjetër, topi përmban ngjyrat bardhë dhe kaltër./Lajmi.net/

📍 Target acquired: Trophy in sight⁣

⁣

Introducing the 🆕 #PL @nikefootball Match Ball, in action from tonight pic.twitter.com/272JjXN6CO

— Premier League (@premierleague) February 19, 2021