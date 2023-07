Prezantimi i Guler te Real Madridi: Nëna e tij kaplohet nga emocionet, talenti ia fshin lotët

Real Madridi e ka prezantuar sot transferimin më të ri të klubit, Arda Guler.

Guler lë Fenerbahcen për Real Madridin, ku ky i fundit do t’i paguajë gjigantit turk 20 milionë euro dhe 10 milionë euro në formë të bonuseve. Reali tani e ka prezantuar Guler si lojtarin më të ri të klubit, ndërsa edhe ka zbuluar se cilin numër ia ka dhënë yllit turk.

Të pranishëm në prezantimin e Arda Guler ishin edhe familja e talentit turk të cilët ndoqën nga afër edhe konferencën, shkruan lajmi.net.

E emocionuar nga arritja e jashtëzakonshme e Guler, nëna e tij u përlot teksa futbollisti ia fshiu lotët dhe e puthi në faqe atë.

“Së pari, falënderoj familjen time, njerëzit që më kanë ndihmuar të arrij këtu dhe klubin”, deklaroi fillimisht lojtari turk, transmeton lajmi.net.

“Unë gjithashtu dua të jem një legjendë e Real Madridit. Faleminderit për gjithçka”, shtoi ai.

Arda Guler has already won the hearts of everyone.pic.twitter.com/dJj7oiDxZ4

— Akın (@ProudFede) July 7, 2023