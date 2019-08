Pretendimet e çuditshme të Vetëvendosjes: LDK duhej të na pyeste para se ta kandidonin Vjosa Osmanin

“Unë e kam parë këtë vendim të LDK’së nga dy aspekte. Aspekti i parë mendoj që i ka shtu gjasat për një koalicion LDK – VV, për arsyet e qëndrimeve që ka përfaqësu Vjosa Osmani brenda Kuvendit të Kosovës. Nëse i dëgjoni qëndrimet e Vjosa Osmanit, tingëllon shumë si Vetëvendosja. Ajo që e ka largu pakëz koalicionin me Lëvizjen Vetëvendosje është forma e njëanshme, me metodën e faktit të kryer. Meqenëse këta vazhduan të njëanshëm, është një sinjal që LDK dëshiron të shkojë e vetme në zgjedhje”, ka thënë Konjufca në Debat Plus, përcjell Periskopi.

Lutfi Haziri në anën tjetër, ka thënë se ‘janë duke shtjerrur të gjitha mundësitë për një koalicion parazgjedhor’.

“Kemi diskutuar për një koalicion që nuk do të varet nga votat e Listës Serbe, ku nuk do të varet nga koalicionet e natës, natyrisht me Lëvizjen, LDK si partia më e vjetër dhe Lëvizjen si partia më e re, e kam fjalën si angazhim politik do të mundnim që bashkërisht me i balance këto interesa për zgjidhjen e problemeve që janë identifikua që janë probleme për qytetarët. Vullneti politik ekziston, jemi duke shtjerrë të gjitha mundësitë për një koalicion parazgjedhor”, ka thënë Haziri.