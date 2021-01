Pretendentët për postin e drejtorit të SHSKUK-ë testohen të hënën

E testi me shkrim sipas këtij njoftimi do ti përmbajë dhjetë pyetje , ku secila prej tyre vlerësohet me 3, 5 pikë, që në total i bie 35 pikë, ndërkaq poenët maksimale për vlerësimin e biografisë janë pesëmbëdhjetë.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Kurse intervista me gojë llogaritet me 50 pikë, varësisht prej rezultateve të treguara.

E sipas këtyre kritereve vlerësuese, secili kandidatë ka 100 pikë. Kandidati që arrin të fitojë më shumë poenë do të shpallet fitues.

Derisa në këtë njoftim të publikuar në faqen zyrtare të shërbimit spitalor është publikuar lista me kandidatët që në mesin e tyre figuron ende emri i Saudin Maliqit, ish-këshilltari i Ministrit në Detyrë të Shëndetësisë Armend Zemaj, ani se Maliqi është tërhequr nga kjo garë gjatë kësaj të marte, e po në të njëjtën ditë Valbon Krasniqi u fut përsëri në garë.

Kujtojmë që për këtë konkurs është formuar edhe Komisioni Vlerësues nga Bordi i SHSKUK-së.