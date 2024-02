Presioni mbi KPM’në, reagon zyra e BE‘së: Pavarësia e saj të respektohet, anëtarët duhet të jenë të lirë për t’i ushtruar detyrat

Bashkimi Evropian në Kosovë thekson se pavarësia e KPM-së (Komisionit të pavarur të mediave) do të respektohet në çdo kohë. Zyra e BE-së në Kosovë vlerëson se çdo ndërhyrje e motivuar politikisht do të eliminohet dhe anëtarët e KPM-së duhet të jenë të lirë.

Si rrjedhojë, në njoftim theksohet se mbetet thelbësore që Kosova të miratojë Ligjin në një proces të shpejtë, të hapur dhe transparent, me konsultime të duhura duke përfshirë shoqërinë civile dhe organizatat mediatike.

“Në një takim me Kryesuesin e Komisionit të Pavarur për Media (KPM), Shefi i Seksionit për Sundim të Ligjit dhe Juridik të PSBE-së theksoi se pavarësia e KPM-së do të respektohet në çdo kohë, se çdo ndërhyrje e motivuar politikisht do të eliminohet dhe se anëtarët e KPM-së duhet të të jenë të lirë të ushtrojnë detyrat e tyre. Të dy bashkëbiseduesit kanë diskutuar edhe për projektligjin për BNK, i cili aktualisht është duke u analizuar nga BE-ja. Mbetet thelbësore që Kosova ta miratojë Ligjin në një proces të shpejtë, të hapur dhe transparent, me konsultime të duhura duke përfshirë shoqërinë civile dhe organizatat mediatike”, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-së në Kosovë.

Kujtojmë se Qeveria e Kosovës ka dorëzuar në Kuvend projektligjin i cili synon që video dhe audio-materialet e publikuara në platformat për shpërndarjen e videove dhe mediat online të kontrollohen nga Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM).

Flutura Kusari, juriste e të drejtës së medias e ka quajtur këtë projektligj sulm nga qeveria kundrejt mediave.

Edhe Imer Mushkolaj nga Këshilli i Mediave të Shkruara i ka quajtur propozimet e qeverisë për ligjin e ri të KPM-së si përpjekje për të vënë nën kontroll mediat online.