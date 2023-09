“Presim bashkëpunim të ngushtë” – Lajçak flet me komandantin e ri të KFOR-it për Kosovën

Pa u thelluar shumë në detaje, Lajçak ka njoftuar se ata kanë diskutuar për “situatën aktuale në Kosovë” dhe për dialogun.

Me KFOR-in, emisari tha se pret bashkëpunim të ngushtë.

“Kënaqësi të mirëpresim komandantin e ardhshëm të KFOR-it, gjeneralmajor Ulutaş në zyrën time sot. Kemi shkëmbyer mendime për situatën aktuale në Kosovë dhe për dialogun. Mezi presim vazhdimin e bashkëpunimit të shkëlqyer të gjatë me KFOR-in”, ka shkruar Lajçak.

Pleasure to welcome the incoming Commander of @NATO_KFOR Major General Ulutaş in my office today. We exchanged views on the current situation in Kosovo and the Dialogue. Looking forward to continuing the long-standing excellent cooperation with KFOR. pic.twitter.com/P66nFYLXAr

