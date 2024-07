Presidentja Vjosa Osmani ka kujtuar Jeff Bieleyn, të cilin e quajti mik të madh të Kosovës

“Sot vajtojmë humbjen e një miku të madh të Kosovës, Jeff Bieley. Për më shumë se dy dekada, Jeff ia kushtoi punën e tij ndërtimit të miqësive dhe lidhjeve të qëndrueshme me Kosovën dhe për të ndihmuar vendin tonë të bëhet një demokraci të fortë. Trashëgimia e tij e mirësisë dhe përkushtimit do të vazhdojë. Pusho në paqe, Jeff”, shkroi Osmani në X.

Bieley ka qenë zëdhënës i OSBE-së, këshilltar i Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP), zv. Shef i ICO-s për veriun, shef i Zyrës Politike të OSBE-së në Kosovë, etj.

Gjatë luftës në Kosovës, ai ka punuar si gazetar dhe raportues për media ndërkombëtare.

Today, we mourn the loss of a great friend of Kosovo, Jeff Bieley.

For over two decades, Jeff dedicated his work to building lasting friendships and connections with Kosovo and to helping our country become a resilient democracy. His legacy of kindness and commitment will…

