Presidentja thotë se KFOR’i, Policia dhe gazetarët u sulmuan me urdhër të Vuçiqit

Përmes një reagimi në Twitter, ajo i ka cilësuar këto akte si të papranueshme.

”Strukturat ilegale serbe të kthyera në banda kriminale kanë sulmuar policinë e Kosovës, oficerët e KFOR-it dhe gazetarët”.

“Këto akte të papranueshme dhune duhet të dënohen nga të gjithë. Ata që zbatojnë urdhrat e Vuçiqit për destabilizimin e veriut të Kosovës, duhet të përballen me drejtësinë”, ka thënë Osmani.

Si të premten, edhe të hënën ka pasur tensione në Veri, ku protestuesit janë përleshur me KFOR’in.

Serb illegal structures turned into criminal gangs have attacked Kosovo police, KFOR officers & journalists.

These unacceptable acts of violence should be condemned by all. Those who carry out Vucic’s orders to destabilise the north of Kosovo, must face justice.

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 29, 2023