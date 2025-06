Presidentja takon ministrin e Jashtëm turk, flasin për partneritetin e fortë ndërmjet dy vendeve Presidentja e vendit, Vjosa Osmani është takuar me ministrin e Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan. Këtë e bëri të ditur vetë shefja e shtetit përmes një postimi në rrjetin social “X”. Ajo njoftoi se në takimin me Fidanin diskutuan për partneritetin e fortë dypalësh ndërmjet Kosovës dhe Turqisë në shumë fusha me interes…