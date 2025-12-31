Lajmi i ri

Minus 52 mijë vota: Si shpjegohet rënia e LDK-së?...

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

Minus 52 mijë vota: Si shpjegohet rënia e LDK-së?...

Presidentja Osmani viziton institucionet e sigurisë, vlerëson kontributin e tyre në shërbim të Kosovës

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vizituar edhe këtë fundvit institucionet e sigurisë së vendit, duke shprehur mirënjohje për angazhimin e grave dhe burrave që, edhe gjatë ditëve festive, qëndrojnë në detyrë për të garantuar rendin, sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Kosovës. Përmes një mesazhi publik, Osmani ka theksuar se angazhimi i…

Lajme

31/12/2025 16:50

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vizituar edhe këtë fundvit institucionet e sigurisë së vendit, duke shprehur mirënjohje për angazhimin e grave dhe burrave që, edhe gjatë ditëve festive, qëndrojnë në detyrë për të garantuar rendin, sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Kosovës.

Përmes një mesazhi publik, Osmani ka theksuar se angazhimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe i Policisë së Kosovës gjatë gjithë vitit ka qenë burim krenarie për qytetarët dhe institucionet e vendit.

Ajo ka nënvizuar se puna e tyre edhe gjatë ndërrimit të motmoteve është dëshmi e zbatimit të ligjit dhe e përkushtimit për mbrojtjen e qytetarëve në çdo orë dhe në çdo ditë të vitit.

Presidentja ka shprehur mirënjohjen më të thellë për punën e palodhur dhe shërbimin jetik që këto institucione ofrojnë për vendin, duke e cilësuar kontributin e tyre si thelbësor për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës.

Në fund, Osmani ka uruar që Viti i Ri të jetë një vit i përparimit të mëtejshëm dhe i shërbimit me nder ndaj Republikës së Kosovës.

Lajme të fundit

Minus 52 mijë vota: Si shpjegohet rënia e LDK-së?

​Kurti flet për kabinetin e ri qeveritar dhe...

Policia e Kosovës modernizon raportimin e rasteve përmes aplikacionit mobil

Viti i Ri arrin në Australi mes dhimbjesh për 15 viktimat e Bondit