Presidentja Osmani viziton institucionet e sigurisë, vlerëson kontributin e tyre në shërbim të Kosovës

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vizituar edhe këtë fundvit institucionet e sigurisë së vendit, duke shprehur mirënjohje për angazhimin e grave dhe burrave që, edhe gjatë ditëve festive, qëndrojnë në detyrë për të garantuar rendin, sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Kosovës.
Përmes një mesazhi publik, Osmani ka theksuar se angazhimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe i Policisë së Kosovës gjatë gjithë vitit ka qenë burim krenarie për qytetarët dhe institucionet e vendit.
Ajo ka nënvizuar se puna e tyre edhe gjatë ndërrimit të motmoteve është dëshmi e zbatimit të ligjit dhe e përkushtimit për mbrojtjen e qytetarëve në çdo orë dhe në çdo ditë të vitit.
Presidentja ka shprehur mirënjohjen më të thellë për punën e palodhur dhe shërbimin jetik që këto institucione ofrojnë për vendin, duke e cilësuar kontributin e tyre si thelbësor për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës.
Në fund, Osmani ka uruar që Viti i Ri të jetë një vit i përparimit të mëtejshëm dhe i shërbimit me nder ndaj Republikës së Kosovës.