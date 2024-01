Presidentja Osmani uron Ditën Ndërkombëtare të Australisë

Ajo shtoi se të dyja vendet kanë një miqësi të mirë e të qëndrueshme, duke u bazuar edhe në angazhimin e tyre për demokraci, shkruan lajmi.net.

“Urime dita e Australisë për të gjithë njerëzit e mrekullueshëm të Australisë! Vendet tona ndajnë jo vetëm një miqësi të qëndrueshme, por edhe në lidhje të thellë të krijuar nga angazhimi ynë I përbashkët për demokraci dhe të drejtat e njeriut.” tha Osmani. /Lajmi.net/

Happy Australia Day to all the wonderful people of Australia!

Our countries share not just an enduring friendship, but a profound bond forged by our shared commitment to democracy and human rights.

Here’s to continuing to strengthen our ties for years to come! 🇽🇰🇦🇺 pic.twitter.com/hP2uS0lhBm

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) January 26, 2024