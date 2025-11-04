Presidentja Osmani thërret konferencë për media
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thirrur konferencë për media në ora 19:00. Konferenca do të mbahet në Kabinetin e Presidencës, transmeton lajmi.net. Osmani pritet të ju adresohet qytetarëve për Raportin e Progresit dhe për çështjen e mandatarit të dytë të propozuar nga VV-ja. Këta të fundit propozuan Glauk Konjufcën për mandatar. Presidentja gjatë ditës…
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thirrur konferencë për media në ora 19:00.
Konferenca do të mbahet në Kabinetin e Presidencës, transmeton lajmi.net.
Osmani pritet të ju adresohet qytetarëve për Raportin e Progresit dhe për çështjen e mandatarit të dytë të propozuar nga VV-ja.
Këta të fundit propozuan Glauk Konjufcën për mandatar.
Presidentja gjatë ditës ka takuar krerët e tri partive më të mëdha politike: Albin Kurtin(LVV), Memli Krasniqin(PDK) dhe Lumir Abdixhikun(LDK)./lajmi.net/