Presidentja Osmani thërret konferencë për media

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thirrur konferencë për media në ora 19:00. Konferenca do të mbahet në Kabinetin e Presidencës, transmeton lajmi.net. Osmani pritet të ju adresohet qytetarëve për Raportin e Progresit dhe për çështjen e mandatarit të dytë të propozuar nga VV-ja. Këta të fundit propozuan Glauk Konjufcën për mandatar. Presidentja gjatë ditës…

Lajme

04/11/2025 17:56

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thirrur konferencë për media në ora 19:00.

Konferenca do të mbahet në Kabinetin e Presidencës, transmeton lajmi.net.

Osmani pritet të ju adresohet qytetarëve për Raportin e Progresit dhe për çështjen e mandatarit të dytë të propozuar nga VV-ja.

Këta të fundit propozuan Glauk Konjufcën për mandatar.

Presidentja gjatë ditës ka takuar krerët e tri partive më të mëdha politike: Albin Kurtin(LVV), Memli Krasniqin(PDK) dhe Lumir Abdixhikun(LDK)./lajmi.net/

