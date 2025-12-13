Presidentja Osmani takon sot Papa Leon në Pallatin Apostolik në Vatikan
Sot, në orën 10:00, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, do të takohet me Papa Leo XIV në Pallatin Apostolik, njofton Presidenca. Presidentja do të zhvillojë takim edhe me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Pietro Parolin. “Gjatë vizitës në Vatikan, Presidentja Osmani do të vizitojë edhe Bazilikën e Shën Pjetrit”, thuhet në njoftimin e Presidencës.…
Lajme
Sot, në orën 10:00, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, do të takohet me Papa Leo XIV në Pallatin Apostolik, njofton Presidenca.
Presidentja do të zhvillojë takim edhe me Sekretarin e Shtetit të Vatikanit, Kardinalin Pietro Parolin.
“Gjatë vizitës në Vatikan, Presidentja Osmani do të vizitojë edhe Bazilikën e Shën Pjetrit”, thuhet në njoftimin e Presidencës.
Ndërkaq, në selinë e Misionit të Posaçëm të Kosovës në Selinë e Shenjtë, e para e shtetit do të organizojë një pritje të fundvitit me përfaqësues të Selisë së Shenjtë, përfaqësues diplomatikë dhe personalitete të tjera.
Gjatë kësaj vizite, ajo thuhet se do të realizojë edhe një sërë aktivitetesh të tjera me qëllim të thellimit të raporteve ndërmjet shtetit tonë dhe Selisë së Shenjtë.