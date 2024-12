Presidentja Osmani takoi kongresistin republikan, Pete Sessions Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila po qëndron në Washington D.C, është takuar me kongresistin republikan Pete Sessions. Osmani ka shkruar: Pas takimit të para disa muajve më parë në Teksas me kongresistin republikan Pete Sessions, vijuam me një takim e diskutim shumë të mirë edhe në Washington D.C. Kongresisti Sessions, një…