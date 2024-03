Presidentja Osmani takohet me Presidentin e Guinea-Bissau

Kështu ka bërë të ditur ajo përmes një postimi, ku tha se ishte kënaqësi të takohej me të, shkruan lajmi.net.

Më tutje Osmani shkroi se së bashku diskutuan mundësinë e thellimit të marrëdhënieve në mes të dy vendeve.

“Gjithmonë kënaqësi të takohem me Presidentin e Guinea-Bissau. Gjatë takimit tonë të pestë së bashku, ne diskutuam potencialin e thellimit të marrëdhënieve në mes të dy vendeve tona”, ka shkruar Osmani në një postim në ‘X’. /Lajmi.net/

Always a pleasure to meet with the President of Guinea-Bissau, @USEmbalo.

During our fifth meeting together, we discussed the potential of further deepening relations between our two countries. 🇽🇰🇬🇼 pic.twitter.com/IKEuvHsoT5

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) March 1, 2024