Presidentja Osmani takohet me mbretin e Jordanisë: Të dy palët riafirmuan përkushtimin për paqe e stabilitet Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila po qëndron në New York ku po mbahet sesioni i 78-të i Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, është takuar me Mbretin e Jordanisë, Abdullahu II, të cilin e ka falënderuar për mbështetjen që nga viti 1999 në vazhdimësi, sikurse edhe në GJND. Në këtë kontekst, Presidentja…