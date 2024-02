Presidentja Osmani takohet me ambasadorin jorezident të Norvegjisë

Zyra e Presidencës ka treguar sot se Presidentja e vendit, Vjosa Osmani është takuar me ambasadorin jorezident të Norvegjisë, Andreas Gaarder.

Ky takim u zhvillua pasi që presidentja Osmani, pranoi sot letrat kredenciale nga ambasadori jorezident i Norvegjisë për Republikën e Kosovës, Andreas Gaarder, të cilin e ka uruar për detyrën e tij, thuhet në njoftim.

Gjatë takimit presidentja Osmani ka falënderuar ambasadorin jorezident të Norvegjisë, Andreas Gaarder, për përkrahjen që jep shteti norvegjez karshi Kosovës. Gjithashtu ata kanë diskutuar edhe për thellim të marrëdhënieve mes dy vendeve, në aspektin e ekonomisë dhe politikës së jashtme.

Njoftimi i plotë:

“Presidentja Osmani pranoi letrat kredenciale nga ambasadori jorezident i Norvegjisë, Andreas Gaarder

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, pranoi sot letrat kredenciale nga ambasadori jorezident i Norvegjisë për Republikën e Kosovës, Andreas Gaarder, të cilin e ka uruar për detyrën.

Sipas Presidentes Osmani, marrëdhëniet ndërmjet të dy shteteve janë shumë të mira, ndaj në këtë kontekst, shfaqi besimin se ato do të intensifikohen edhe më tej gjatë mandatit të ambasadorit Gaarder.

Në takim me ambasadorin Gaarder, Presidentja Osmani ka folur edhe për zhvillimet aktuale politike dhe të sigurisë në vend dhe ka theksuar se Kosova do të punojë së bashku me aleatët ndërkombëtar për të vazhduar kontributin për paqe, siguri, stabilitet të qëndrueshëm, si dhe për ta fuqizuar pozitën ndërkombëtare të Kosovës.

Presidentja Osmani dhe ambasadori Gaarder kanë diskutuar për thellim të bashkëpunimit mes dy shteteve në fushën e politikës së jashtme, ekonomisë dhe fusha të tjera të interesit reciprok.”