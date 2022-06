Presidentja Osmani reagon pas rikthimit të “Sunny Hill” në Prishtinë: Mirë se vjen në shtëpi

Ky festival do të mbahet në Prishtinë në datat e paralajmëruara dhe në Tiranë me 25, 26 dhe 27 gusht, shkruan lajmi.net.

Këtë e ka bërë të ditur Ministria e Kulturës në emër të Qeverisë së Kosovës, Komunës së Prishtinës dhe organizatorëve të festivalit.

Lidhur me këtë ka reaguar edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani përmes një postimi në ‘Twitter’.

“Mirë se vjen në shtëpi Dua Lipa! Mezi presim të kemi Sunny Hill Festival në Prishtinë ku e ka vendin”, ka shkruar Osmani në postim.

Tashmë janë konfirmuar disa nga artistët e huaj për performancën në “Sunny Hill”./Lajmi.net/

Welcome home @DUALIPA! We look forward to having Sunny Hill Festival in Prishtina, where it belongs 🇽🇰♥️ https://t.co/UT6nd6s3F4

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) June 20, 2022