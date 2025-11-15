Presidentja Osmani reagon pas fitores së Kosovës
Presidentja Vjosa Osmani ka përshëndetur fitoren historike të Kombëtares së Kosovës ndaj Sllovenisë, fitore e cila i siguroi “Dardanëve” për herë të parë play-offin e Kupës së Botës 2026. Në një postim në rrjetet sociale, Osmani ka ndarë një fotografi të futbollistëve duke festuar triumfin e tyre, ndërsa emocionet i ka shprehur shkurt dhe qartë:…
Lajme
Presidentja Vjosa Osmani ka përshëndetur fitoren historike të Kombëtares së Kosovës ndaj Sllovenisë, fitore e cila i siguroi “Dardanëve” për herë të parë play-offin e Kupës së Botës 2026.
Në një postim në rrjetet sociale, Osmani ka ndarë një fotografi të futbollistëve duke festuar triumfin e tyre, ndërsa emocionet i ka shprehur shkurt dhe qartë: “Fitoreeeeeee!”, transmeton lajmi.net.
Fitorja 0-2 në Lubjanë erdhi pas një paraqitjeje të shkëlqyer të ekipit, duke i dhënë Kosovës një nga sukseset më të mëdha në historinë e saj futbollistike.
Ky triumf shënon një moment të veçantë për sportin kosovar, duke e çuar Kombëtaren një hap më afër ëndrrës botërore./lajmi.net/