Presidentja Osmani pret në takim zyrtarët amerikanë, Donfried dhe Escobar

Me delegacionin amerikan po ashtu do të takohet edhe kryeministri i vendit, Albin Kurti.

Ndryshe Departamenti i Shtetit pati njoftuar se nga 25 deri më 29 prill, Donfried do të qëndrojë në Kosovë, Shqipëri, Bosnje Hercegovinë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut si dhe në Serbi.

“Më 25 prill, ajo do të falënderojë Kosovën për strehimin për afganët dhe ukrainasit, do të inkurajojë punën në reformat për konsolidimin demokratik dhe integrimin në institucionet evropiane dhe euroatlantike, dhe do të shqyrtojë perspektivat për përparim në dialogun e mbështetur nga SHBA, të lehtësuar nga BE-ja me Serbinë drejt një marrëveshjeje për marrëdhënie të normalizuara të përqendruara në njohjen reciproke”, thuhej në njoftim.

Ditë më parë në Kosovë qëndruan edhe tre senatorë amerikanë, të cilët gjithashtu vizituan edhe Serbinë.

Senatorët amerikanë përcollën mesazhin e rëndësisë së dialogut dhe anëtarësimit të Kosovës ne NATO./Lajmi.net/