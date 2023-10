Presidentja Osmani për vizitë zyrtare në Kroaci, detaje nga agjenda Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka udhëtuar dje për në Kroaci për një vizitë zyrtar dyditore me ftesë të homologut të saj kroat, Zoran Milanoviç. Osmani përveç Zagrebit, do të vizitoj edhe Karllovacin dhe Rijekën, thuhet në njoftimin e presidencës kroate. Osmani do të takohet sot me homologun e saj për të vazhduar pastaj edhe…