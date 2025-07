Presidentja Osmani pas takimeve të sotme: Konstituimi i Kuvendit është detyrim, jo opsion

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka vazhduar ciklin e takimeve konsultative me partitë politike në kuadër të përpjekjeve për konstituimin e Kuvendit, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Në takimet e mbajtura të enjten, Presidentja ka pritur liderët e partive Guxo, Alternativa, ZSP, KDTP, IRDK, SDS, JGS, PREBK, NDS dhe Koalicionit VAKAT.

Sipas njoftimit të Presidencës, Osmani ka ritheksuar se zbatimi i aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese është një obligim kushtetues dhe se afati prej 30 ditësh për konstituimin e Kuvendit nuk është çështje vullneti politik, por detyrim ligjor, transmeton lajmi.net.

“Zbatimi i Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese është obligim kushtetues dhe ky aktgjykim ka sqaruar se konstituimi i Kuvendit brenda 30 ditësh është detyrim e jo opsion”, ka deklaruar Presidentja Osmani.

Ajo ka përsëritur thirrjen ndaj liderëve politikë që të veprojnë me përgjegjësi dhe në frymën e bashkëpunimit, për të gjetur një zgjidhje brenda afatit kushtetues.

“Mungesa e legjislativit po krijon një vakuum institucional që shkakton erozion të demokracisë dhe dëmton funksionimin e shtetit,” është shprehur Osmani, duke theksuar rëndësinë e tejkalimit të krizës politike.

Presidentja ka paralajmëruar se do të vazhdojë me takime të tjera konsultative edhe me partitë e mbetura parlamentare gjatë ditëve në vijim, në funksion të përmbushjes së detyrimeve kushtetuese dhe funksionalizimit të institucioneve.

KOMUNIKATA E PLOTË:

