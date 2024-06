Presidentja Osmani nesër do të mbaj takim me kryetarët e komunave Nesër pritet të mbahet takimi i Këshillit të Kryetarëve në kuadër të Asociacionit të Komunave të Kosovës e ku do të merr pjesë edhe Presidentja e Republikës, Vjosa Osmani. Në këtë takim, një fjalë rasti për sfidat dhe preokupimet e komunave do ta mbajë kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Agim Aliu. Ndërsa, ndër…