Presidentja Osmani në ShBA: Kosova e përkushtuar në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë këtë javë në takimin e radhës të Fondit Global për Angazhim dhe Qëndrueshmëri të Komunitetit (GCERF), i mbajtur në New York, me ftesë të Ministrit të Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Johann Wadephul. Në këtë takim të nivelit të lartë, ku Kosova është partnere që…

Lajme

27/09/2025 16:29

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka marrë pjesë këtë javë në takimin e radhës të Fondit Global për Angazhim dhe Qëndrueshmëri të Komunitetit (GCERF), i mbajtur në New York, me ftesë të Ministrit të Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Johann Wadephul.

Në këtë takim të nivelit të lartë, ku Kosova është partnere që nga viti 2017, Presidentja Osmani ka riafirmuar përkushtimin e fuqishëm të institucioneve të Kosovës për të luftuar terrorizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm në të gjitha format e tij, transmeton lajmi.net.

Ajo theksoi se Kosova, përmes ndërtimit të sistemeve të paralajmërimit të hershëm dhe adresimit të radikalizimit online, është shndërruar në një model për vendet e rajonit në trajtimin e këtyre sfidave globale.

“Kosova po dëshmon se përmes bashkëpunimit, qëndrueshmërisë dhe vlerave të përbashkëta, edhe sfidat më komplekse globale mund të tejkalohen”, u shpreh Presidentja Osmani gjatë fjalës së saj në takim./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 27, 2025

Shkelje e kufirit me dron – Ukraina akuzon Hungarinë

September 27, 2025

Krasniqi “selam” Kurtit: Pa Amerikën, as në zyre tënde nuk je...

September 27, 2025

Kryetari i Bordit të BQK-së shkeli ligjin duke u përfshirë në...

Lajme të fundit

Shkelje e kufirit me dron – Ukraina akuzon Hungarinë

Krasniqi “selam” Kurtit: Pa Amerikën, as në zyre...

Kryetari i Bordit të BQK-së shkeli ligjin duke...

Mallra të kontrabanduara, në Ferizaj kapen mbi 300 kilogramë duhan