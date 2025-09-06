Presidentja Osmani në përvjetorin e themelimit të Policisë: “Qëndresë, besnikëri dhe guxim për 26 vjet”

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka përkujtuar sot 26-vjetorin e themelimit të Policisë së Kosovës, duke vlerësuar lart rolin e këtij institucioni në ndërtimin dhe mbrojtjen e shtetit. “Policia e Kosovës, 26 vjet qëndresë, besnikëri dhe guxim!”, shkroi Osmani në postimin e saj, duke theksuar se Policia ka qenë “mburojë e Republikës” që…

06/09/2025 21:53

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka përkujtuar sot 26-vjetorin e themelimit të Policisë së Kosovës, duke vlerësuar lart rolin e këtij institucioni në ndërtimin dhe mbrojtjen e shtetit.

“Policia e Kosovës, 26 vjet qëndresë, besnikëri dhe guxim!”, shkroi Osmani në postimin e saj, duke theksuar se Policia ka qenë “mburojë e Republikës” që nga ditët e para të themelimit e deri më sot, transmeton lajmi.net.

Kreu i shtetit ka shprehur nderim të veçantë për policët që kanë rënë në krye të detyrës, si dhe mirënjohje për të gjithë ata që çdo ditë, përmes përkushtimit dhe sakrificës, i mbajnë të forta themelet e shtetit të Kosovës.

“Lavdi policëve të rënë në detyrë! Urime 26-vjetori i Policisë së Kosovës!”, përfundoi Presidentja./lajmi.net/

