Presidentja Osmani merr pjesë në konferencën për Javën e Gruas Sot do të mbahet konferenca me temën “Udhëhiq me gjithëpërfshirje: Ndërthurja e politikës me ekonominë”. Konferenca e organizuar nga National Democratic Institute, fillon nga ora 10:00, ndërsa mbahet në në Hotel “Emerald”, në kuadër të Javës së Gruas. Agjenda: 10:00 – Fjalë mirëseardhëse nga Nancy Soderberg, drejtore e Zyrës së NDI-së 10:05 – Fjalët hyrëse…