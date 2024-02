Presidentja Osmani: Mbetemi të bashkuar në mbështetjen tonë për Ukrainën

Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, njofton 11 vende partnere qëndrojnë si një për të mbështetur Ukrainën në trajnimin e rekrutëve.

“Interflex, me seli në MB, ka trajnuar mbi 34,000 rekrutë ukrainas me ndihmën e partnerëve tanë, duke përfshirë edhe anëtarin më të ri Kosovën”, thuhet në postimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar në platformën ‘X’.

Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shkruar për operacionin Interflex në MB, anëtare krenare e të cilit është Kosova, tani janë trajnuar 34,000 rekrutë ukrainas.

“Duke qëndruar krah për krah me aleatët tanë, ne mbetemi të bashkuar në mbështetjen tonë për Ukrainën, si dhe për paqen dhe sigurinë e qëndrueshme në kontinentin tonë”, tha ajo.

Ndryshe një kontingjent i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka marrë pjesë në trajnimin e ushtarëve të Ukrainës që është mbajtur në Britaninë e Madhe.

Operacioni INTERFLEX zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka për qëllim stërvitjen e trupave të ushtrisë ukrainase. Ministria e Mbrojtjes dhe FSK-ja kanë ofruar gatishmëri për angazhimin e instruktorëve për të ndihmuar në procesin stërvitor të Ushtrisë së Ukrainës në kuadër të këtij operacioni. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Through Operation Interflex in the UK, of which Kosovo is a proud member, 34,000 Ukrainian recruits have now been trained.

Standing shoulder to shoulder with our allies, we remain united in our support for Ukraine, as well as for lasting peace and security on our continent. https://t.co/htgXz62JGf

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 27, 2024