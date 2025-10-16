Presidentja Osmani: Kosova mbetet e përkushtuar për bashkëpunim me Malawin

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka uruar Presidentin e ri të Malawit, Prof. Arthur Peter Mutharika, me rastin e marrjes së detyrës si kreu i shtetit afrikan. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Presidentja Osmani shprehu urimet e saj për sukses në udhëheqjen e Malawit drejt zhvillimit dhe mirëqenies së qytetarëve të tij.…

Lajme

16/10/2025 22:23

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka uruar Presidentin e ri të Malawit, Prof. Arthur Peter Mutharika, me rastin e marrjes së detyrës si kreu i shtetit afrikan.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Presidentja Osmani shprehu urimet e saj për sukses në udhëheqjen e Malawit drejt zhvillimit dhe mirëqenies së qytetarëve të tij. Ajo theksoi përkushtimin e Kosovës për thellimin e marrëdhënieve bilaterale me Malawin dhe për forcimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët, transmeton lajmi.net.

“Kosova mbetet e përkushtuar për të thelluar marrëdhëniet dypalëshe me Malawin dhe për të forcuar bashkëpunimin në fusha me interes të ndërsjellë, për të mirën e të dy popujve tanë,” thuhet në mesazhin e saj.

Ky hap shënon një tjetër përpjekje të Kosovës për të avancuar diplomacinë dhe miqësinë ndërkombëtare me shtetet e kontinentit afrikan.

Postimi i plotë:

E urova Presidentin e ri të Malawit, Prof. Arthur Peter Mutharika, me rastin e marrjes së detyrës. 🇽🇰 🤝 🇲🇼

I urova çdo sukses në udhëheqjen e vendit të tij drejt mirëqenies së vazhdueshme. Kosova mbetet e përkushtuar për të thelluar marrëdhëniet tona bilaterale me Malawin dhe për të forcuar bashkëpunimin në fusha me interes të përbashkët, për të mirën e të dy popujve tanë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2025

Kandidati i VV-së për asamblist në Mitrovicë publikon foto me Arian...

Lajme të fundit

Kandidati i VV-së për asamblist në Mitrovicë publikon...

Lushtaku kthen në kohë para protestës, ndan fotografi...

“Fëmijët janë të pikëlluar, u mungon babai i...

Parashikimi i motit për të premten