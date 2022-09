Presidentja Osmani i reagon Putinit për referendumet aneksuese: Të rreme, shkelin ligjin ndërkombëtar

Osmani një gjë të tillë e ka deklaruar me anë të një postimi në llogarinë zyrtare të saj në ‘Twitter’, teksa ka thënë se Kosova dhe aleatët e saj do qëndrojnë përherë me Ukrainën, shkruan lajmi.net.

“Grabitja e paligjshme e territorit të Ukrainës nga Putini, bazuar në “referendume” të rreme dhe përdorimi i forcës, është shkelje e plotë e ligjit ndërkombëtar. Rusia dhe përfaqësuesit e saj janë kërcënimi më i madh për paqen dhe duhet të ndalohen dhe të sanksionohen më tej”, deklaroi presidentja.

Putin’s illegal land grab of territory based on sham “referendums” & use of force is an utter violation of intl’ law.

Russia & its proxies are the biggest threat to peace and must be stopped & further sanctioned.

Kosovo & democratic allies will always #StandWithUkraine!

