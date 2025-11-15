Presidentja Osmani i çon letër Bashës, i kërkon të krijojë komisionin e financave për të adresuar krizën e pagave në RTK

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka dërguar një letër kryetarit të Kuvendit, Dimal Bashës, duke kërkuar që të adresohet mungesa e komisionit për financa, i cili ka përgjegjësinë për aprovimin e mjeteve buxhetore për Radio Televizionin e Kosovës (RTK). Në letrën e saj, Osmani thekson se për shkak të krizës së pagave që ka përfshirë…

Lajme

15/11/2025 13:49

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka dërguar një letër kryetarit të Kuvendit, Dimal Bashës, duke kërkuar që të adresohet mungesa e komisionit për financa, i cili ka përgjegjësinë për aprovimin e mjeteve buxhetore për Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Në letrën e saj, Osmani thekson se për shkak të krizës së pagave që ka përfshirë transmetuesin publik, është e domosdoshme që partitë politike të krijojnë të paktën komisionet e përhershme parlamentare, edhe pse ende nuk është formuar Qeveria e re dhe nuk dihet se cilat janë pozitat e opozitës.

Kjo iniciativë vjen për të siguruar funksionimin e duhur të RTK-së dhe për të adresuar problemet financiare që po prekin stafin dhe punonjësit e transmetuesit publik./Lajmi.net/

Letra e Osmanit:

 

Lajme të fundit

Tre shoferë ndëshkohen për shkelje të rënda të...

LDK arrin ta ruaj fitoren ndaj VV-së në...

Votat e diasporës nuk ia zbehin fitoren Totajt...

Pilotët e Forcës Ajrore dhe FSK-së angazhohen në...