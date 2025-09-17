Presidentja Osmani bisedë me zyrtarin amerikan: Aleanca e fortë me SHBA-në gjithmonë në dobi të popullit tonë

17/09/2025 19:22

Presidentja Vjosa Osmani zhvilloi bisedë telefonike me zyrtarin e lartë të Byrosë së Departamentit të Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Brandon Hanrahan.

Presidentja Osmani tha se aleanca e fortë me SHBA-në ka qenë gjithmonë në dobi të popullit tonë, sigurisë kombëtare, stabilitetit rajonal dhe integrimit euroatlantik.

“Sot pata një bisedë telefonike me zyrtarin e lartë të Byrosë së Departamentit të Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Brandon Hanrahan, gjatë së cilës u fokusova në rëndësinë e ruajtjes së aleancës sonë të fortë dhe sigurimin e një koordinimi të ngushtë me partnerin tonë kryesor. Aleanca e fortë me SHBA-në ka qenë gjithmonë në dobi të popullit tonë, sigurisë kombëtare, stabilitetit rajonal dhe integrimit euroatlantik. Si Presidente e vendit tim, do të angazhohem me administratën e Presidentit për të ruajtur dhe mbrojtur aleancën tonë të bazuar në besim dhe bashkëpunim të ndërsjellë”, shkroi në X, presidentja Osmani.

