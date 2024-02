Presidentja Osmani: Aleatët tanë nuk kanë qenë asnjëherë kundër Kushtetutës së Kosovës

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani është takuar sot me Ministrin e Mbrojtjes së Gjermanisë, Boris Pistorius.

Osmani ka thënë se aleatët e Kosovës, nuk kanë qenë asnjëherë kundër Kushtetutës së Kosovës, shkruan lajmi.net.

Përkundër kësaj ajo theksoi se këtë sukses që e kemi arritur, e kemi arritur së bashku me ta.

Rreth çështjes së konsultimit rreth vendimit për dinarin, Osmani ka thënë se nuk sheh asgjë të keqe rreth bashkëpunimit të institucioneve të Kosovës me aleatët ndërkombëtarë.

“Më lëni ta bëjë të qartë, aleatët tanë i kemi në krah, aleatët tanë nuk kanë qenë asnjëherë kundër Kushtetutës së Kosovës, aleatët tanë asnjëherë nuk kanë qenë pro dinarit serb, aleatët tanë asnjëherë nuk kanë qenë kundër sundimit të ligjit. Përkundrazi, këtë Kushtetutë dhe çdo sukses që kemi arritur, e kemi arritur bashkë me aleatët tanë tradicionalë, përfshirë SHBA’në, Gjermaninë dhe shtetet tjera. Rrjedhimisht, unë nuk shoh asgjë abnormale në bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe aleatëve tanë ndërkombëtarë në gjetjen e rrugëve shumë efektive nëpërmjet të cilave do të informoheshin qytetarët e Kosovës se si do të zbatohet rregullorja e BQK-së, e cila nuk është rregullore kundër dinarin, nuk e përmend dinarin, por ka të bëjë me spastrimin e parave, parandalimin e korrupsionit dhe masat tjera”, ka thënë Osmani.

Ministri gjerman, Pistorius duke marrë parasysh tensionet aktuale, ka bërë thirrje për maturi dhe kujdes.

Njëkohësisht, ai kërkoi nga Serbia që të mirëkuptoj këtë vendim, sepse është legjitim.

Gjithashtu u kërkua komunikim më i mirë, në mënyrë që të mos ketë mos-informim, si dhe zgjatjen e afatit rreth vendimit.

“Ne marrë parasysh tensionet aktuale me Serbinë dhe pakicën serbe në Kosovë, bëjmë thirrje të qartë për maturi dhe kujdes. Kjo është kërkesa e ditës. Në perspektivë të gjitha palët dhe Kosova, duhet të kontribuojë në shtensionimin e situatës. Mirëpo këtu edhe roli i Serbisë është i veçantë për të cilën ne do të kemi kujdes edhe në të ardhmen….Ne jemi të vetëdijshëm që Kosova ka të drejtë për të zbatuar ligjshmërinë e saj, por në deeskalim bën pjesë edhe masat legjitime sa i përket vendosjes së euros si valutë e vetme, por nevojitet që kjo të komunikohet në mënyrë më të përshtatshme që mos të ketë mosinformim…E kuptojmë vendimin që është legjitim dhe i arsyetueshëm, mirëpo nëse kemi një afat vetëm prej 1 muaji dhe përmes tij i shkaktojmë vështirësi komunitetit pakicë, atëherë kjo mund të kontribuoj më pak në stabilitetin në vend. Mendoj se është më mirë të realizohet rregullorja por të jepet një afat më i gjatë për zbatimin e saj”, ka thënë Pistorius.

Rreth mbylljes së strukturave paralele, Osmani ka theksuar se në një marrëveshje në vitin 2013 në mes të Kosovës dhe Serbisë, thuhet se Serbia detyrohet t’i “zhbëjë” këto struktura ilegale.

Osmani shtoi se Republika e Kosovës e ka për obligim kushtetues mbylljen e këtyre strukturave, duke siguruar në këtë mënyrë edhe qytetarët e Kosovës.

“Në vitin 2013, është nënshkruar një marrëveshje ndërkombëtare në mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila është ratifikuar në parlament, e nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm, ku ndër të tjerash parashihet që Serbia ka detyrim t’i zhbëjë të gjitha strukturat ilegale apo paralele në Kosovë. Që nga atëherë Serbia jo vetëm që nuk ka ndërmarrë masa që t’i zhbëjë këto struktura, por në veçanti strukturat ilegale të sigurisë i ka fuqizuar deri në masën që sot ato janë shndërruar në banda, të cilat organizojnë edhe sulme terroriste kundër Republikës së Kosovës. Kosova ka obligim kushtetues, ka obligim ndërkombëtar që rrjedh nga marrëveshjet e Brukselit dhe Kosova ka obligim ligjor që këto struktura që mund ta rrezikojnë sigurinë kombëtare, mos t’i lejojë të funksionojnë dhe të sigurohemi që të gjithë qytetarët tanë, pa dallim, përfshirë serbët, të integrohen në shoqërinë, institucionet tona publike dhe të respektohet kushtetuta”, shtoi Osmani.

Rreth sulmit terrorist të 24 shtatorit, në Banjskë, ajo tha se është konfirmuar nga hetimet zyrtare se prapa saj qëndron Serbia dhe institucionet e saj.

Ajo shtoi se në vend që Serbia t’i ekstradojë terroristët, ata vazhdohen të inkurajohen për destabilizim në Kosovë dhe rajon.

“Hetimet zyrtare konfirmojnë se prapa këtij sulmi terrorist dhe akti agresioni kundër Republikës sonë qëndron Serbia dhe institucionet e saj, nga organizimi, te furnizimi me armatim dhe pajisje deri te financimi dhe trajnimi i terroristëve në bazat e tyre ushtarake. Sot në vend që Serbia t’i ekstradojë terroristët, vazhdon t’i inkurajojë ata për të destabilizuar Kosovën dhe rajonit, derisa për fat të keq, Serbisë nuk i janë shqiptuar masa nga Bashkimi Evropian….Të gjitha dëshmitë që ne i marrim nga institucionet tona të sigurisë tregojnë se Serbia vazhdon të planifikojë sulme të reja. Ajo cka dua t’i siguroj qytetarët tanë se Serbia nuk do t’ia dal”, ka theksuar Osmani.

Pistorius theksoi se Kosova ka mbështetje të plotë nga ta.

“Duam të bëjmë të qartë se ka mbështetje edhe nga aspekti ushtarake për të garantuar sigurinë dhe në anën tjetër ne shohim që dialogu dhe deeskalimi të ndodh”, tha Pistorius.

Gjithsesi ai shtoi se dialogu me Serbinë duhet të nisë sa më shpejtë.

“Dialogu duhet të rinis shpejtë sepse vetëm atëherë ja dalim që t’i afrohemi integrimit të Kosovës dhe rajonit dhe këtu bën pjesë edhe zbatimi i katalogut të masave të dakorduara në Ohër, kjo duhet të jetë qëllimi, pasi qëllimi i përbashkët është anëtarësimi i të gjitha gjashtë vendeve të BP në BE. E dimë që çështja e njohjes së Kosovës i vështirëson këto përpjekje esencialisht sepse ka edhe pesë vende të BE-së që nuk e njohin Kosovën, të jeni të sigurt që ne do të ju mbështesim edhe më tej në këtë drejtim”, shtoi ai. /Lajmi.net/