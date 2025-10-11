Presidentja me selam për mandatarin Kurti: Të merren vendime të mira për vendin

Presidentja e Republikës, Vjosa Osmani është deklaruar rreth mandatarit të ri të Qeverisë së Kosovës. “Sot, në përputhje me kompetencat kushtetuese, kam mandatuar Kryeministrin në detyrë, z. Albin Kurti, mandatar për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Uroj që Republika e Kosovës sa më parë të ketë Qeveri me mandat të plotë kushtetues, ku…

Lajme

11/10/2025 12:41

Presidentja e Republikës, Vjosa Osmani është deklaruar rreth mandatarit të ri të Qeverisë së Kosovës.

“Sot, në përputhje me kompetencat kushtetuese, kam mandatuar Kryeministrin në detyrë, z. Albin Kurti, mandatar për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Uroj që Republika e Kosovës sa më parë të ketë Qeveri me mandat të plotë kushtetues, ku do të merren vendime për të mirën e vendit dhe të gjithë qytetarëve tanë”, ka deklaruar ajo.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2025

AIP u bën thirrje partive politike të respektojnë privatësinë e qytetarëve...

October 11, 2025

Tentativë për kontrabandë në Vërmicë – Dogana sekuestron mallra me vlerë...

Lajme të fundit

AIP u bën thirrje partive politike të respektojnë...

Serbët si ndalin provokimet, vendosin hartën e Kosovës...

Tentativë për kontrabandë në Vërmicë – Dogana sekuestron...

Trump: Fituesja e Çmimit Nobel për Paqen më telefonoi, më tha që e meritoja