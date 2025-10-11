Presidentja me selam për mandatarin Kurti: Të merren vendime të mira për vendin
Presidentja e Republikës, Vjosa Osmani është deklaruar rreth mandatarit të ri të Qeverisë së Kosovës.
“Sot, në përputhje me kompetencat kushtetuese, kam mandatuar Kryeministrin në detyrë, z. Albin Kurti, mandatar për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Uroj që Republika e Kosovës sa më parë të ketë Qeveri me mandat të plotë kushtetues, ku do të merren vendime për të mirën e vendit dhe të gjithë qytetarëve tanë”, ka deklaruar ajo.