Presidentja mblodhi në takim liderët e partive politike- por Kuvendi vazhdon të jetë i “bllokuar”- por si e shohin rolin e saj si ndërmjetësuese deputetët?

Përsëri katër partitë politike si PDK, LDK, AAK dhe Nisma nuk pranuan të propozojnë asnjë emër për komisionin që mundëson votimin e fshehtë. E gjithë kjo situatë vie pasi nga Lëvizja Vetëvendosje si fillim propozuan Albulena Haxhiun për krykuvendare, por e njëjta nuk arriti të sigurojë votat e mjaftueshme.

Pas kësaj një lëvizje tjetër erdhi nga ana e Vetëvendosjes e që lidhet me votimin e fshehtë. Për disa seanca radhazi, Vetëvendosje tenton t’i sigurojë votat për formimin e komisionit për votim të fshehtë, por as kjo nuk bëhet.

Ky propozim zakonisht mori 54, ose 57 vota- e që janë krejtësisht të pamjaftueshme. Ngjashëm ndodhi edhe dje e ku pastaj kryesuesi i kuvendit, Avni Dehari, njoftoi se seanca e radhës e thirrur pas 48-orësh , të martën në ora 11:00.

Anipse tentativat e LVV-së nuk kanë të ndalur për të arritur konstituimin e Kuvendit e duke bërë propozimin e njëjtë çdo 48 orë- duket se mos-ndryshimi i emrit të Albulena Haxhiut, ka sjell tashmë vetëm ngërç në vend.

E madje për këtë bllokadë të krijuar në kuvend, tash e një muaj shihet të mos jetë i shqetësuar as kryeministri në detyrë, Albin Kurti.

Kurti ditë më parë bëri një deklaratë të çuditshme, duke proklamuar se i ka 61 vota për kryeministër, por jo edhe për të propozuarën për kryekuvendare. Pavarësisht se nuk arriti si Vetëvendosje t’i sigurojë as 58 vota- e gjithnjë kishte më pak, Kurti deklaron se në fakt për Qeveri i ka 61.

“Ata nuk besojnë që unë i kam 61 për Kryeministër, dhe unë ju them atyre që më testoni. Nëse ata besojnë që Albin Kurti nuk i ka 61 vota të deputetëve për t’u bërë Kryeministër përsëri e kanë në dorë të më testojnë, le ta votojnë Albulenën dhe le të më testojnë mua.”, tha Kurti, duke ngritur dyshime se nuk është duke u munduar fare që t’ia siguroj votat Albulena Haxhiut për t’u bërë kryeparlamentare.

Kurse sot sa i përket kandidimit të Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit, Kurti tha se emri i saj nuk është aspak në diskutim dhe se bllokimi po bëhet nga opozita përmes refuzimit të kuorumit në votimin e fshehtë.

“Albulena Haxhiu nuk është as në pyetje, as në pikëpyetje. E përgjigjja është votimi i fshehtë, për çfarë opozita padrejtësisht dhe me dëm për shtetin e Kosovës po e pamundësoj kuorumin”, tha Kurti. në raportin e Institutit GAP.

Për t’u munduar të bëj ndonjë lëvizje rreth zhbllokimit i cili po bëhet tash e 21 herë në Kuvend, javën e kaluar presidentja e vendit, Vjosa Osmani thirri në takim partitë më të mëdha në Kuvend e partitë e pakicave, duke i ndarë në dy grupe.

Një takim pothuajse dy orësh pa asnjë rezultat u zhvillua në mes presidentes Osmani, kryetarit të Vetëvendosjes Albin Kurti, atij të PDK-së Memli Krasniqi, të parit të LDK-së Lumir Abdixhiku si dhe kryetarit të AAK-së, Ramush Haradinaj.

Edhe pse nuk pati ndonjë lëvizje konkrete, presidentja inkurajoi liderët e partive që të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e Kuvendit, derisa tha se “ekziston një disponim minimal”, që shpreson të rritet me kohë.

Tutje Osmani tha se pas diskutimeve, ka shprehur gatishmërinë që të shohin rrugën përpara, por nëse zvarritet, opsion është që t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese.

“Nëse kjo zvarritet shumë janë disa opsione, një është që vetë deputetët ta shfrytëzojnë të drejtën që ua jep neni 113 i Kushtetutës… mënyra tjetër është që unë si presidente t’i drejtohem Gjykatës Kushtetuese”, tha Osmani.

Ajo tha se nuk ka problem ta dërgojë këtë çështje në Kushtetuese dhe për këtë nuk kishte kundërshtim nga partitë, por tha se do të presin nëse ditëve në vijim do të ketë marrëveshje mes partive.

Kur kanë kaluar më tepër se një javë që nga ky takim, në Kuvendin e Kosovës nuk ka asnjë gjë të re, e për këtë partitë opozitare fajësojnë pozitën, ndërsa pozita të kundërtën të cilët thonë se po votojnë por po bllokohen nga partitë opozitare.

Por si e kanë parë rolin e presidentes në këtë rast si një “ndërmjetësuese”, nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) për lajmi.net, ka folur Blerta Deliu-Kodra, e cila thotë se PDK, e kishte konsideruar të nevojshme që presidentja Osmani do të duhej t’i mbledh përfaqësuesit e partive politike në një tryezë për të gjetur një rrugëdalje nga kriza institucionale.

“Vendi nuk ka as kryeministër legjitim, as kryetar Kuvendi, e kemi vetëm presidenten që është në mandatin e saj. Në këtë krizë, kemi vlerësuar që presidentja mund të marrë një rol, të paktën ndoshta për ta organizuar atë tryezë me te gjitha palët, për të bërë përpjekje për të dalë nga ngërçi politik e institucional”, ka thënë Deliu-Kodra.

Mirëpo sipas saj tashmë është koha për interpretim të gjykatës kushtetues, pasi nuk ka vullnet për një marrëveshje .

“Po shihet saktësisht që nuk ka vullnet për marrëveshje, kur s’ka vullnet për marrëveshje e kur Kosova po degradon çdo ditë në secilin dimension të saj natyrisht që koha është për interpretim nga Gjykata Kushtetuese”, thekson ajo.

Pak më sipërfaqësore u shpreh, Time Kadriaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës(AAK), e cila tha se kushdo që do të angazhohej për të arritur në zhbllokimin e Kuvendit do të kishin përkrahjen e kësaj partie.

“Ne nuk i kemi ik konsultimeve dhe kushdo që do të angazhohej në drejtim të konstituimit dhe zhbllokimit të situatës se krijuar ne do ta përkrahim”, është shprehur Kadriaj.

Këtë të hënë pas pesë ditësh, Osmani vendosi të ftojë në takim, të parin e Nismës, Fatmir Limaj-por a’u veçua Limaj nga të tjerët?

Se si u pa nga kjo parti roli i presidentes për lajmi.net, ka folur deputetja e Nisma Sociale, Xhevahire Izmaku, e cila e vlerësoi pozitivisht angazhimin e presidentes në përpjekjet për të gjetur zgjidhje institucionale dhe për të mundësuar funksionalizimin e Kuvendit.

“Roli i saj si ndërmjetësuese është i rëndësishëm në këtë fazë, sepse kërkon dialog, përgjegjësi dhe qasje konstruktive nga të gjitha palët. Është e nevojshme që institucionet të punojnë në shërbim të qytetarëve dhe çdo përpjekje që shkon në këtë drejtim meriton vlerësim”, ka thënë Izmaku.

Siç shprehet Izmaku në rast se përpjekjet për dialog nuk do të japin rezultat dhe institucionet nuk arrijnë të funksionojnë, atëherë dërgimi i çështjes në Gjykatën Kushtetuese është një hap i drejtë dhe brenda kompetencave të presidentes

“Është e rëndësishme që të gjitha palët t’i respektojnë institucionet kushtetuese dhe rregullat demokratike, në mënyrë që të garantohet stabiliteti dhe funksionaliteti i shtetit. Gjykata Kushtetuese është një mekanizëm i domosdoshëm për interpretimin e situatave të ndërlikuara politike dhe juridike”, ka theksuar Izmaku.

Lidhur me bllokimin e Kuvendit tash e një muaj, ka bërë që edhe ndërkombëtarët të reagojnë të cilët, kanë thënë se kjo situatë mund t’i paraqes probleme Kosovës edhe në lidhje me hapat e saj në rrugëtimin për anëtarësim në BE.

BE, Ambasada e Gjermanisë dhe Ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë, janë shprehur të shqetësuar të cilët edhe kërkuan sa më parë formimin e institucioneve në vend. /Lajmi.net/