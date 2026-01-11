Presidentja kujton figurën e Enver Malokut: Një zë i urtësisë në momentet më të vështira

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e ka përkujtuar veprimtarin dhe udhëheqësin e Qendrës për Informim të Kosovës, Enver Maloku, në 27 vjetorin e vrasjes së tij. Osmani tha se Maloku, besoi te fuqia e fjalës, te dialogu dhe te vizioni Rugovian i lirisë, një Kosovë e lirë, demokratike dhe e orientuar drejt Perëndimit. “Ai ishte…

Lajme

11/01/2026 13:13

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e ka përkujtuar veprimtarin dhe udhëheqësin e Qendrës për Informim të Kosovës, Enver Maloku, në 27 vjetorin e vrasjes së tij.

Osmani tha se Maloku, besoi te fuqia e fjalës, te dialogu dhe te vizioni Rugovian i lirisë, një Kosovë e lirë, demokratike dhe e orientuar drejt Perëndimit.

“Ai ishte zëri i urtësisë dhe i dinjitetit në kohët më të rënda për Kosovën, arkitekt i komunikimit politik që e çoi të vërtetën tonë përtej kufijve”, tha Osmani.

Tutje, shefja e shtetit theksoi se Maloku i shërbeu atdheut me integritet dhe përkushtim, duke lënë gjurmë të thella në rrugën tonë shtetformuese.

“Vrasja e Enver Malokut është krim që ende kërkon vënien e autorëve para drejtësisë. Është obligim i institucioneve të drejtësisë dhe borxh ndaj zërit të së vërtetës sonë. Lavdi jetës dhe veprës së Enver Malokut!”, deklaroi ajo.

Artikuj të ngjashëm

January 11, 2026

Gjendje e vështirësuar e rrugëve në Drenas pas reshjeve të borës,...

Lajme të fundit

Gjendje e vështirësuar e rrugëve në Drenas pas...

Kurti: Rexha e Nuhiu, simbol i rezistencës kombëtare për lirinë e Kosovës

Raportohet për rritje të numrit të protestuesve të vrarë në Iran

Pas reshjeve, i ftohti përfshin Kosovën – temperaturat...