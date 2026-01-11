Presidentja kujton figurën e Enver Malokut: Një zë i urtësisë në momentet më të vështira
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e ka përkujtuar veprimtarin dhe udhëheqësin e Qendrës për Informim të Kosovës, Enver Maloku, në 27 vjetorin e vrasjes së tij.
Osmani tha se Maloku, besoi te fuqia e fjalës, te dialogu dhe te vizioni Rugovian i lirisë, një Kosovë e lirë, demokratike dhe e orientuar drejt Perëndimit.
“Ai ishte zëri i urtësisë dhe i dinjitetit në kohët më të rënda për Kosovën, arkitekt i komunikimit politik që e çoi të vërtetën tonë përtej kufijve”, tha Osmani.
Tutje, shefja e shtetit theksoi se Maloku i shërbeu atdheut me integritet dhe përkushtim, duke lënë gjurmë të thella në rrugën tonë shtetformuese.
“Vrasja e Enver Malokut është krim që ende kërkon vënien e autorëve para drejtësisë. Është obligim i institucioneve të drejtësisë dhe borxh ndaj zërit të së vërtetës sonë. Lavdi jetës dhe veprës së Enver Malokut!”, deklaroi ajo.