Presidentja hungareze për lirimin e tre policëve kosovarë: Hungaria ndihmon ku mundet

Edhe presidentja hungareze njësoj si kryediplomatja e këtij vendit, ka pretenduar se Hungaria ka ndihmuar në lirimin e tre policiëve kosovarë.

Novak ka shkruar në Twitter se lirimi i tre policëve është veprim i mençur i presidentit serb, Aleksandër Vuçiq.

Tre policët e Kosovës u liruan të martën për tu mbrojtur në liri nga Gjykata e Kralevës.

Ata ishin rrëmbyer në territorin e Kosovës javë më parë.

Për lirimin e tyre kryeministri Albin Kurti, i ka falënderuar për angazhimin ShBA-në, vendet e BE-së dhe Shqipërinë.

#Hungary helps where it can.I salute the wise decision of 🇷🇸President @avucic to release the 3 police officers following the 🇭🇺Hungarian proposal made at our press conference after the Serbian-Hungarian Strategic Cooperation Council last week.A good move towards consolidation. pic.twitter.com/1sr0NWpgPv

— Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) June 27, 2023