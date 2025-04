Presidentja e ashpër me Qeverinë: E refuzuan heqjen e taksës ndaj Amerikës, Serbisë ia mbajmë taksën zero Vjosa Osmani, presidente e Kosovës, ka folur për propozimin e saj për heqjen e tarifës për prodhimet amerikane. Në një intervistë me gazetarin Adriatik Kelmendi, ajo është shprehur se nga ana e Qeverisë ka pasur një refuzim, duke thënë se Kosova ka zero tarifa ndaj Serbisë, kurse i ka vënë tarifa SHBA-së, gjë të cilën…