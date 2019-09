Presidenti Thaçi jep një lajm të mirë, Vatikani dhe Greqia në prag të njohjes së Kosovës

Thaçi do të merr pjesë edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara derisa ai në një intervistë ka folur rreth takimeve që ka zhvilluar atje, shkruan lajmi.net.

Presidenti Thaçi është shprehur se kjo është mundësi e jashtëzakonshme për Kosovën.

“Është një mundësi e jashtëzakonshme për shtetin e ri të Kosovës pjesëmarrja në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, për të afirmuar shtetësinë tonë, konsolidimin e brendshëm dhe afirmimin në rrafshin ndërkombëtar”, tha Thaçi.

Presidenti Thaçi gjithashtu ka folur rreth takimit të tij me përfaqësuesit e Vatikanit dhe kryeministrin e Greqisë duke shtuar se janë në fazën e njohjes së Kosovës.

“Kisha kënaqësinë që gjatë këtyre ditëve të takohem me presidentë të vendeve të ndryshme, me kryeministra dhe liderë të tjerë të vendeve që e kanë mbështetur dhe njohur Kosovën, por kam zhvilluar takime edhe me përfaqësuesit e Vatikanit dhe kryeministrin e Greqisë që janë në fazën e njohjes së Kosovës”, tha Thaçi më tutje.

Në vazhdim, Thaçi ka folur edhe rreth takimit me liderët e Ballkanit dhe përfaqësuesit e BE-së, duke treguar se do të takohet edhe me përfaqësuesit e SHBA-ve dhe presidentin Donald Trump.

“Mendoj se ishte mundësi e mirë për të diskutuar edhe bashkëpunimet bilaterale por edhe perspektiven evropiane të Kosovës dhe pastaj edhe në takimin e përfaqësuesve të vendeve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësues të Bashkimit Evropian, zonjën Mogherini dhe të tjerë. Ishin mundësi të mira për të prezantuar të arriturat e Kosovës dhe zotimet tona për të ardhmen evropiane dhe euroatlantike. Takimet do të vazhdojnë edhe sot me përfaqësuesit e SHBA-ve, z.Ricoer, ndërsa në mbrëmje me presidentin Trump dhe me sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s. Është agjendë e ngjeshur e takimeve të rëndësishme me vendet që janë potencialisht partnere të Kosovës, mbështetëse të Kosovës por edhe me vende që ende hezitojnë të njohin shtetin e Kosovës”, tha Thaçi.

Më tutje, i pyetur nëse është diskutuar rreth bisedimeve me Serbinë, Thaçi tregoi se nuk janë diskutuar tema specifike.

“Kanë qenë takime ku janë diskutuar tema të përgjithshme nuk ka pasur diçka specifike, secili e ka përfaqësuar vendin e vet. Unë kam vlerësuar se Kosova ka hyrë një kapitull të ri, të nevojshëm ndoshta të domosdoshëm të zgjedhjeve. Kam shprehur opinionin tim me bindje të plotë se zgjedhjet do të jenët ë lira, fer dhe demokratike e Kosova do të formoj qeverinë së shpejti, qeveri sa më inkluzive sa më përfshirëse, që njerëzit të kenë legjitimitet të plotë, qeverisje të mirë dhe natyrisht sundimit të plotë të ligjit dhe të punohet për të ardhmen evropiane.”, tha Thaçi më tutje.

I pyetur rreth takimit me Donald Trump, Thaçi tha se presidenti aktual i SHBA-ve është përkrahës i madh i Kosovës, ndërsa e sheh si privilegj që do ta përfaqësoj Kosovën në këtë takim.

Thaçi ka shtuar gjithashtu se në këtë takim do të rikonfirmoj qëndrimin se Kosova duhet ta ruaj përjetësisht miqësinë speciale me SHBA-të.

“Presidenti Trump dhe administrata e presidentit Trump e ka mbështetur Kosovën fuqishëm sikur edhe administratat e tjera dhe presidenti Trump gjithmonë ka theksuar për Kosovën si vend dhe popull i mrekullueshëm. Kështu që unë kam besim të plotë se Trump dhe bashkëpunëtorët e tij do të jenë në mbështetje të plotë të fuqizimit të shtetit të Kosovës edhe sot edhe në të ardhmen. Dhe Kosova do të zotohet edhe njëherë se do ta ruaj përjetësisht miqësinë speciale me SHBA-të, do të jetë mundësi e madhe e imja për të përfaqësuar shtetin e Kosovës në takim me presidentin Trump”, tha Thaçi. /Lajmi.net/