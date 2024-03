Presidenti serb aludohet të jetë shefi i drogës me nofkën “Oscar”, gjyqtari Majiq beson se s’do të mbetet sekret “zyrtari i plotfuqishëm”

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Miodrag Majiq tha se beson se nuk do të mbetet sekret se kush është “zyrtari i plotfuqishëm”, të cilin anëtarët e grupit kriminal të Darko Shariqit e kanë quajtur me emrin e koduar “Oskar” në komunikimin e përgjuar në Sky.

Majiq tha për edicionin e sotëm të gazetës Nova se “edhe pse ndonjëherë duket patetike, vërtet ekziston që drejtësia është e ngadaltë, por e arritshme”.

“Në momentin që gjyqësori lirohet, kur qeveria e re është e vendosur të lërë gjyqësorin të merret me punën e tij, besoj se është një çështje relativisht e lehtë, e shpejtë dhe e zgjidhshme. Është e pamundur që gazetarët të jenë hetues më të mirë se prokurorët. është një turp i madh”, ka thënë Majiq në lidhje me faktin se pretendimet për komunikimin me Sky në të cilin përmendet “Oscar” janë publikuar nga organizata joqeveritare Rrjeti për Hetimin e Krimit dhe Korrupsionit (KRIK).

I pyetur nëse qeveria mund të zbatojë shumicën e rekomandimeve të Zyrës për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) para datës 2 qershor, kur u njoftua se do të shpallen zgjedhjet e reja lokale në Beograd, Majiq u përgjigj se “kjo qeveri me siguri mund të përmbushë shumica e asaj që tha ODIHR”, dhe se “pyetja kryesore është nëse do ta bëjnë”.

“Nëse, megjithatë, del se asgjë nuk ndryshon, se listat e votuesve janë ribërë, sigurisht që do të bëhet pyetja më legjitime – për çfarë janë fare zgjedhjet”, tha Majiq.

Rrjeti i kërkimit të krimit dhe korrupsionit KRIK zbuloi, bazuar në korrespondencën në aplikacionin Sky, se ish-ministri i policisë dhe një ish-zyrtar i lartë i Agjencisë së Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë ishin në komunikim me Darko Shariqin, i cili akuzohet për kontrabandë 5 ton kokainë.

Sipas të njëjtit hetim KRIK, ata zyrtarë fshiheshin pas emrave të koduar – Edo dhe Markus. Sipas KRIK, emri që po ashtu është përmendur shpesh është Oskar, i cili aludohet si shefi kryesor.

Pavarësisht kësaj, KRIK thekson se as policia dhe as prokuroria kompetente nuk kanë tentuar ta identifikojnë Oskarin.

Partitë opozitare dhe gazetarët në Serbi tregojnë se bosi misterioz nga korrespondenca është në të vërtetë presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq.