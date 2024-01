Presidenti maqedonas sot në Kosovë, pritet nga Osmani Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, do të qëndrojë sot për vizitë në Kosovë. Ai do të pritet nga presidentja Vjosa Osmani, me të cilën do të ketë një takim nga ora 11:00. “Mediat mund të marrin pamje në fillim të takimit. Mediat e interesuara për ta përcjellë takimin, luten të jenë në Presidencë…