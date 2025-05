Presidenti i UEFA-s njofton themelimin e një kompeticioni të ri në Evropë

Presidenti i UEFA-s, Aleksander Čeferin, ka dhënë lajmin e madh për krijimin e një gare të re në kontinentin e vjetër.

Në një deklaratë për revistën gjermane Kicker, ai nuk donte të zbulonte detaje.

“Ne ende po mendojmë për ide të tjera, por është shumë herët për të zbuluar ndonjë gjë”.

“Është plotësisht e qartë se nuk do ta rrisim numrin e ndeshjeve, por do të dalë diçka që do ta bëjë gjithçka edhe më interesante”.

“Është e vështirë të flasësh për ndeshje që nuk kanë filluar ende. Por ekipet padyshim i duan ato, veçanërisht ato më të mëdhatë”, ka thënë Ceferin.

Në Evropë, klubet e top pesë ligave më të mira evropiane tashmë garojnë në Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës dhe atë të Konferencës.

Në ndërkohë kombëtaret tashmë dihet se luajnë në Ligën e Kombeve, një kompeticion ku marrin pjesë edhe Kosova dhe Shqipëria.