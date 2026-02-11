Presidenti i Shqipërisë uron Albulena Haxhiun për zgjedhjen në krye të Kuvendit të Kosovës

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj e ka uruar Kosovën për konstituimin e Kuvendit, dhe kryetaren e sapo zgjedhur të këtij institucioni, Albulena Haxhiut. Ai është shprehur se Shqipëria do të vijojë të qëndrojë pranë Kosovës. “Punime të mbara Kuvendit të Republikës së Kosovës në Legjislaturën X! Urime, znj. Albulena Haxhiu, për zgjedhjen Kryetare e Kuvendit!…

Lajme

11/02/2026 19:15

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj e ka uruar Kosovën për konstituimin e Kuvendit, dhe kryetaren e sapo zgjedhur të këtij institucioni, Albulena Haxhiut.

Ai është shprehur se Shqipëria do të vijojë të qëndrojë pranë Kosovës.

“Punime të mbara Kuvendit të Republikës së Kosovës në Legjislaturën X! Urime, znj. Albulena Haxhiu, për zgjedhjen Kryetare e Kuvendit! Shqipëria do të vijojë të qëndrojë pranë Kosovës, në mbështetje të institucioneve demokratike të saj dhe rrugëtimit Euroatlantik!”, ka shkruar Begaj.

Artikuj të ngjashëm

February 11, 2026

“Po du me ua lanë pikë në zemër”, Elbert Krasniqi s’tregon...

Lajme të fundit

“Po du me ua lanë pikë në zemër”,...

Arbërie Nagavci tërthorazi e pranon se s’do të...

A do të jetë Agim Bahtiri ministër në “Kurti 3”?

Analisti Deda kritikon votimin e heshtur të nënkryetarëve...