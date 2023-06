Presidenti i Shqipërisë: Të bëhemi bashkë për të mirën dhe zhvillimin e kombit shqiptar

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj ka deklaruar se ende ka punë për të bërë për kombin shqiptar, por është shprehur i sigurt që do të arrihen me sukses për sa kohë të lihen pas përçarjet dhe bashkohemi për të mirën dhe zhvillimin e kombit tonë.

Begaj në seancën solemne të Kuvendit Komunal të Prizrenit për nder të 145-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, tha se ndihet krenar me të arriturat e Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë dhe të gjitha të arriturat e kombit tonë i kanë rrënjët edhe te veprimtaria e lavdishme e patriotëve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.

“Të gjitha arritjet e deritanishme të kombit tonë shqiptar, kanë rrënjët edhe te veprimtaria e lavdishme e patriotëve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, te vizioni që ata na lanë pas dhe që ne duhet t’i trashëgojmë me po kaq dinjitet në të tashmen dhe në të ardhmen. Kemi ende shumëçka për të bërë për atdheun tonë por jam i sigurt që do t’ia arrijmë me sukses për sa kohë të lëmë pas përçarjet dhe të bëhemi të gjithë bashkë, kështu siç jemi sot për të mirën dhe zhvillimin e kombit tonë, kombit shqiptar“, tha ai.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj tha se Lidhja Shqiptare e Prizrenit është organizimi më i suksesshëm politiko ushtarake pas kohës së Skënderbeut dhe ka qenë e mbetet frymëzim për atdhetarët, historianët e politikanët anekënd botës.

“Lidhja ishte pikënisja kryesore e ngritjes së nivelit të vetëdijes kombëtare dhe si e tillë akoma frymëzon brezat e reja. Sot po festojmë përvjetori e 145 të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, bashkë këtu në Prizrenin nga ku duhet të vazhdojmë historinë e lavdishme të bashkëpunimit e bashkëveprimit në mes nesh por edhe në tërë rajonin….tani më shumë se kurrë duhet të punojmë bashkë drejt zhvillimeve tona dhe kështu si vlerë universale të legjitimojmë rolin tonë si faktor stabiliteti në ballkan”, tha ai.

Kurse, kryetari i komunës së Tetovës, Bilall Kasami tha se pas Besëlidhjes së Lezhës së Skënderbeut, Lidhja e Prizrenit përfaqëson ngjarjen e dytë më të rëndësishme shqiptare, rizgjimin politik kombëtar në kuadër të perandorisë osmane në një kohë kur tokat shqiptare rrezikoheshin nga të katër anët.

“Pikërisht këto ngjarje histerike mbeten referencë morale e kombëtare edhe për kohën tonë, aktualitetin ku jetojmë kur po shfaqen rreziqe ndaj gjeografisë së atdheut. Kjo ngjarje na frymëzon të gjithëve që të jemi gjithnjë në lartësinë e aspiratave historike, të idesë së lirisë dhe pacenueshmërisë së atdheut. Kjo ngjarje na vendos para përgjegjësive politike për të quar përpara misionin e përbashkët të afirmimit të qenies sonë në suaza të hapësirës evropiane“, tha ai.

Kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini tha se beson që nuk ka vend në Kosovë, Shqipëri, Luginë kudo që nuk ndihet mirë kur e shohin Prizrenin mirë.

“Në vitin 1999, për 121 vjet çka kemi arrit në fund është arrit falë një rruge tepër të saktë që e ka zgjedhur Kosova, ajo rrugë është me qenë pjesë e komunitetit euroatlantik, me i bindë ata miq që dikur kanë raportu, që jonë bërë gabime, me qenë në anën tonë. Kurrfarë rruge tjetër nuk i kish sjell shqiptarët si popullin më të vjetër në Ballkan, por ndër popujt e vegjël të Evropës, nuk i kish sjell në ditën që jemi sot…Kemi me festuar edhe shumë vite që vijnë, por kemi me kanë gjithmonë më të mirë kur kemi me mbrri me i bind të gjithë miqtë tonë se nuk ka rrugë tjetër për ne.”, tha ai, me ç’rast uroi edhe 145-vjetorin e themelimit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit”, tha ai.

Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Pandi Seferi tha se sot misioni i përbashkët i të gjithë kryetarëve të komunave është pikërisht ndërtimi i urave midis nesh.